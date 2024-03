Arrestato 47enne per spaccio: era legato al clan Di Silvio

L’uomo aveva già precedenti per spaccio ma è stato colto in flagranza di reato dai carabinieri e in possesso con diversi quantitativi di stupefacente.

Ha tentato di nascondere degli involucri di stupefacenti alla vista dei carabinieri, ma non è sfuggito ai controlli. Le forze dell’ordine hanno arrestato nelle ultime ore un 47enne, già noto per precedenti, indiziato di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. L’uomo è stato colto in flagrante appunto in via Salvatore Lorizzo, verso Spinaceto, intanto a dissimulare delle confezioni di stupefacente, poi sequestrate dai carabinieri della Compagnia di Pomezia.

Arrestato 47enne a Spinaceto: era legato al clan di Silvio

I carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato poche ore fa un 47enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo inoltre era legato al clan Di Silvio, una potente famiglia criminale originaria di Latina.

Più nel dettaglio, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati nei tipici controlli finalizzati alla repressione dei reati in materia degli stupefacenti, hanno scorto in via Salvatore Lorizzo un uomo a piedi che, con fare guardingo, ha tentato di occultare due involucri all’interno di una cassetta antincendio presente sulla strada. Gli involucri, recuperati, contenevano 0,80 grammi di hashish e 3,5 grammi di mannite, una sostanza da taglio.

La successiva perquisizione domiciliare del soggetto, fermato dalle autorità, ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare al 47enne, 5,6 grammi di crack, 4 grammi di cocaina e un bilancino di precisione in suo possesso al momento dei controlli.

L’indagato, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Pomezia e successivamente presso le aule del Tribunale di Roma, che ha convalidato l’arresto.