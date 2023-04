Squalificato durante la partita, ritorna con una pistola nei pantaloni: nei guai un 19enne

Con una pistola infilata nei pantaloni, e in parte anche ben in vista, ecco che un giovane calciatore di 19 anni, precedentemente squalificato nella partita di andata tra la squadra di calcio di Artena e quella di Aprilia, si è ripresentato allo stadio con strane intenzioni. Un fatto abbastanza inquietante, che ha minato profondamente una giornata in cui solamente i giovani e lo sport dovrebbero essere i protagonisti.

Alla partita con una pistola nei pantaloni

Inutile sottolineare che alla vista dell’arma tutti hanno temuto il peggio. Ma poi la tensione si è via via levigata, soprattutto quando è stato scoperto che l’arma in questione era una pistola giocattolo: un riproduzione, ad ogni modo, abbastanza fedele da aver dato la peggiore delle impressioni in un primo momento. Stando alle testimonianze, al momento comunque, abbastanza frammentarie, una cosa sembrerebbe certa: il ragazzo, nella precedente partita di andata era stato squalificato dal match a causa di un diverbio e una discussione dai toni abbastanza accesi con i giocatori dell’altra squadra. La partita di calcio era quella disputata tra la squadra di calcio di Artena e quella di Aprilia. Ovviamente, immediato, dopo la segnalazione, è stato l’intervento dei Carabinieri di Colleferro che hanno requisito l’arma giocattolo al 19enne e sporto denuncia nei suoi confronti.

Nei guai il ragazzo di 19 anni

Dopo il loro intervento in campo, i militari hanno subito individuato e bloccato il ragazzo, un 19enne della città di Aprilia, il quale, come anticipato, aveva avuto un battibecco con gli avversari della squadra di Artena. Non è ancora ben chiaro il motivo per il quale avrebbe portato con sé la pistola giocattolo durante un match a cui non doveva neppure essere presente, almeno sul campo. Ma forse, certo, per intimorire i giocatori avversari. Ad ogni modo, ora, sicuramente qualche spiegazione dovrà darla davanti alle autorità competenti.