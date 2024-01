Artena, incendio in un negozio di abbigliamento: locale distrutto dalle fiamme

Un incendio è divampato ad Artena, alle ore 11.30 circa di martedì 16 gennaio 2024.

Incendio ad Artena, cosa è successo

La sala operativa dei vigili del fuoco di Roma e provincia ha inviato ad Artena (presso piazza Galileo Galilei al civico 44) le squadre VDF di Colleferro (16/A) con in supporto quella di Palestrina (24/A), con 2 autobotti, il carro autoprotettori proveniente da Roma, con presenza sul posto del funzionario di guardia, per un incendio improvviso di una attività commerciale (uno storico negozio abbigliamento del centro ).

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata in maniera grave. Le fiamme hanno completamente distrutto il locale, rivestito in legno. Era composto da cinque vetrine sul piano stradale, grande circa 100 mq.

In corso le indagini dei carabinieri

Sul posto sono giunte anche alcune ambulanze e i carabinieri della stazione di Artena. In corso di accertamento le cause dell’incendio, che potrebbero essere partite da un corto circuito dell’impianto elettrico del soffitto del soppalco. La commessa è riuscita a scappare e mettersi in salvo poco prima che le fiamme avvolgessero l’intera struttura.

Sono in corso anche ulteriori accertamenti dei tecnici del comune di Artena per verificare l’agibilità degli appartamenti sopra il negozio incenerito dalle fiamme.

Il precedente. Artena, scoppia rogo nell’autorimessa; distrutte 4 auto. Intossicato il titolare

Fiamme nella serata di giovedì 5 ottobre 2023, all’interno di una carrozzeria in via Ariana, ad Artena, vicino a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio che ha interessato l’intero capannone e quattro veicoli, e il personale del 118 che ha medicato sul posto il titolare della carrozzeria. L’uomo ha riportato delle ustioni. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

I carabinieri della Stazione di Artena sono intervenuti ed hanno sequestrato l’intera area. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.