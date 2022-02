Assalto di notte al Sexy Shop: beccati mentre portavano via il distributore dei sexy toys

Guidonia. Un furto davvero stravagante avvenuto questa notte e che la dice davvero lunga sulle necessità impellenti dei ladri invischiati nella rapina. I malviventi hanno tentato di scassinare un distributore armati di un piede di porco, protetto da una blindatura rafforzata installata in seguito a precedenti tentativi di furto. Ma non un distributore qualunque. Si tratta del distributore automatico del Sexy Shop “Viktor Kalevala” al civico 47 di via dei Platani, nel quartiere Bivio di Guidonia, fino a qualche anno fa denominato “Il Vizietto”.

Leggi anche: Guidonia, arrestata coppia di spacciatori: avevano 30 kg di droga in casa

Assalto al sexy shop di Guidonia

Forse avevano bisogno di qualche supporto o dispositivo particolare per poter rendere ancora più eccitanti le loro esperienze sessuali, ma senza dover pagare per questo. Stando alle indagini, l’assalto al distributore automatico sarebbe iniziato nel cuore della notte, intorno alle 3,05. Due italiani di 31 e 44 anni originari del frusinate, e armati di piede di porco. I due hanno forzato la porta di ingresso del locale e hanno puntato direttamente al distributore automatico. Purtroppo per loro, c’erano le telecamere che non avevano considerato nel loro piano minuzioso e sofisticato. Le telecamere erano collegate direttamente al cellulare del titolare. Così gli agenti sono giunti sul posto e li hanno beccati durante le ardue operazioni di scassinamento.