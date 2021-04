AstraZeneca consigliato agli over 60 ma non nel Lazio: ieri somministrate 50 dosi agli under 30

AstraZeneca consigliato agli over 60 ma non nel Lazio: ieri somministrate 50...

Il ministro della Salute, come ormai ben sappiamo, ha raccomandato la somministrazione di AstraZeneca agli over 60. Ovviamente in merito non c’è alcun divieto, però studi hanno dimostrato che le dosi di questo vaccino sarebbe meglio non somministrarle agli under 60. Il Lazio però, a quanto riportano i dati diffusi dal governo, continua a vaccinare persone con età inferiore ai 60 anni con le dosi di AstraZeneca.

AstraZeneca agli over 60: non nel Lazio

Nello specifico, nella Regione Lazio, parliamo di una somministrazione quasi quotidiana ai “giovani” medici ed infermieri con AstraZeneca. I dipendenti delle Asl e degli ospedali sono stati già immunizzati invece i liberi professionisti ancora no. Solo nella giornata di ieri, secondo i dati del governo, sono state somministrate, del vaccino Astrazeneca, 50 dosi a ragazzi con età inferiore ai 29 anni e 58 dosi a persone di età compresa tra i 30 ed i 59 anni. Due giorni fa, invece, le somministrazione sono state 170. E se guardiamo il bilancio settimanale parliamo di oltre 1000 somministrazioni (d’età non indicata).

E’ vero che l’indicazione del Governo non è un obbligo bensì una raccomandazione, tuttavia ci sono ancora tanti over 60 da vaccinare nel Lazio: possibile che non si riesca a stilare un ‘calendario’ che abbia un senso più coerente con le direttive? Che, in qualche modo, provi a far sentire “al sicuro” le persone che devono vaccinarsi?