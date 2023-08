Aumenta il vitalizio per gli ex Consiglieri Regionali del Lazio: “Pagavano troppe tasse”

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la Regione Lazio applicava una tassazione eccessiva sul vitalizio degli ex consiglieri regionali. Quindi, in sostanza, sarà necessario versare loro più denaro rispetto alle tasse pregresse già pagate. Ai beneficiari dell’assegno dovranno ora essere versati pure gli arretrati.

La spesa per i vitalizi dei politici regionali ci costa 12 milioni e mezzo di euro all’anno

Considerando ex presidenti ed ex consiglieri e le reversibilità dovute agli eredi, sono 250 i politici che percepiscono il vitalizio. Nel 2022 la spesa per i vitalizi regionali è stata calcolata sui dodici milioni e mezzo di euro. La media dell’assegno è di circa 2700 euro al mese netti, per chi ha effettuato una legislatura. 4300 invece per chi ne ha effettuate due e 5300 per chi ne ha effettuate tre. Ora questi assegni cresceranno e diminuirà la percentuale dovuta al fisco. La buona notizia per i politici arriva grazie a Daniele Leodori del Partito Democratico. Nel 2016 l’ex presidente del consiglio regionale chiese un parere alla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate di Roma sull’adeguamento della percentuale di vitalizio lordo esente da ritenuta fiscale e sulla restituzione dell’Irpef maggiore trattenuta. Dopo il taglio del 2019, a febbraio è stato presentato un interpello e in quella occasione l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la tassazione va diminuita. La percentuale di esenzione da applicare è del 12.4 percento. Il parere ha portato l’attuale ufficio di presidenza di Antonello Aurigemma, a fissare il ricalcolo per tutti i titolari di vitalizi e reversibilità fino alla IX legislatura, quella di Renata Polverini. Lo stesso Aurigemma ha poi spiegato che vanno dati i rimborsi per l’Irpef maggiore trattenuta per il periodo che va da gennaio a giugno scorso. E inoltre che i percettori dell’assegno hanno la possibilità di chiedere all’Agenzia delle Entrate la restituzione delle maggiori somme versate come trattenute sui vitalizi erogati per il 2020, 2021 e 2022.

L’assegno più alto è per Angiolo Marroni del centrosinistra

Il beneficio più alto è quello di Angiolo Marroni, del centrosinistra, e supera i seimila euro. Cinquemila euro per il Verde Filiberto Zaratti, Giulia Rodano, Stefano Paladini e Gabriele Panizzi. Supera i cinquemila quello di Michele Pompeo Meta. Questi tutti esponenti del centrosinistra.