Autista del 118 ha un malore davanti all’ospedale: muore il paziente trasportato

Si sente male, chiama l’ambulanza, ma anche l’autista ha un malore mentre lo trasporta in ospedale. Non c’è stato nulla da fare per un 85enne di Sora.

L’intervento in extremis di un anziano cardiopatico ha avuto un esito inaspettato. L’uomo, un 85enne di Sora, si trovava su un’ambulanza, diretta d’urgenza all’ospedale di Monte San Giovanni Campano, ma prima che il paziente riuscisse a raggiungere la destinazione, un imprevisto ha segnato le sue sorti. Il conducente del veicolo è stato infatti colto da un malore, che ha pregiudicato i soccorsi.

In fin di vita su un’ambulanza, il conducente si sente male

I fatti risalgono alla mattina di sabato 27 gennaio quando un 85enne, verso l’ora di pranzo, è stato colto da un infarto, ritenendo necessario contattare i soccorsi. Quella che seguirà nelle ore successive è una folle corsa verso l’ospedale di Monte San Giovanni Campano, nel sorano. Ma a poca distanza dal nosocomio, un dettaglio ha complicato in modo fatale i soccorsi: il conducente dell’ambulanza ha accusato un malore improvviso, rallentando il trasporto dell’85enne cardiopatico, già sofferente e in fin di vita.

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati medico e infermiera presenti a bordo. Hanno raccontato infatti che mentre il veicolo stava imboccando la salita di via San Marciano, che conduce all’ospedale “Santissima Trinità” di Sora, l’ambulanza avesse urtato contro il muro laterale. L’autista 55enne, mentre era intento a trasportate il paziente, è stato colto anche lui un malore.

Mentre il medico a bordo tentava la rianimazione del 85enne, l’infermiera ha cercato invece di capire in che stato si trovasse l’autista. I due sanitari hanno dovuto così richiedere l’intervento dei colleghi, trasportando entrambi gli uomini al pronto soccorso. Purtroppo, per l’85enne le complicazioni del caso non hanno reso possibile il salvataggio. Il 55enne invece è stato trasportato in rianimazione, sospettando sia stato colto da un ictus. Di lui i collleghi dicono fosse uno sportivo, un camperista, amante delle passeggiate all’aria aperta, una condizione che però non l’ha esonerato dagli eventi infausti.