Auto in fiamme a Ladispoli, ladri smontano i pezzi elettronici da una Jaguar e poi le danno fuoco

Gravoso incendio nella zona di Ladispoli, dove ieri sera una Jaguar sarebbe stata divorata e distrutta dalle fiamme. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provato a domare il fuoco. La macchina è andata in fiamme nella zona industriale del Comune sulla costiera laziale. Sul luogo del rogo, si sono precipitati anche i Carabinieri per evitare feriti.

Auto in fiamme a Ladispoli

Chi ha chiamato ieri i soccorsi, ha parlato di una palla di fuoco in mezzo alla strada. Le fiamme ci hanno messo poco a divorare la macchina, di cui rimangono oggi solo alcuni pezzi della carrozzeria fusi o carbonizzati. Le ipotesi sull’incendio sono varie, ma è sospetto come l’automobile non vedesse più presenti, a fiamme estinte, le parti meccaniche ed elettriche. Impossibile si siano completamente disintegrate nell’infausto incendio, visto che avrebbero dovuto lasciare almeno traccia di materiale carbonizzato.

Rubate alcune parti dell’auto, il veicolo dato alle fiamme?

La ricostruzione più plausibile, a questo punto, sarebbe quella di un ennesimo furto di parti legate ad autoveicoli. I ladri, che potrebbero essere legati alla famosa “banda del pit stop” su Ladispoli, avrebbe rubato i pezzi che gli interessavano, dando poi alle fiamme il veicolo su cui si erano concentrati. Un modo anomalo di lavorare, ma questa sarebbe l’unica teoria che reggerebbe davanti ai ritrovamenti di Carabinieri e Vigili del Fuoco. Fermo che il fuoco, a questo punto, non sia stato proprio figlio delle manomissioni messe in piedi dai ladri.

Le dinamiche dell’incendio

Le fiamme si sarebbero sprigionate dopo le 22.30, con alcuni testimoni che hanno avvertito subito della presenza di un’automobile a fuoco su via Aldo Moro. La strada, come riportano i residenti, si trova proprio nel quadrante industriale della cittadina. Le fiamme hanno rischiato di arrivare anche nei mezzi in sosta vicino, ovvero un furgone che al suo interno conteneva un carico di materassi.