Auto prende fuoco all’improvviso davanti al Mc Donalds di Ladispoli: paura tra i clienti (VIDEO)

Attimi di paura oggi pomeriggio al Mc Donalds di Ladispoli dove un’autovettura ha preso improvvisamente fuoco. Il veicolo era parcheggiato davanti all’entrata quando è stata avvolta dalle fiamme finendo carbonizzata. E’ successo intorno alle 16.30.

Incendio auto al Mc Donalds di Via Settevene Palo

L’episodio si è verificato nei pressi della nota catena di fast food in Via Settevene Palo, a Ladispoli. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare l’incendio in tempi rapidi anche se l’auto, una Citroen, è andata completamente distrutta come detto.

Nessun ferito

Fortunatamente non si sono registrati feriti. La persona proprietaria dell’auto ha infatti fatto in tempo ad allontanarsi dal veicolo al momento dello scoppio dell’incendio. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato giunta dal vicino Commissariato.

Macchina a fuoco a Ladispoli, il video

La scena è stata ripresa da diversi passanti e le immagini sono state postate sui social cittadini. «Ogni giorno ne succede una», commenta un utente. Queste ad ogni modo le immagini dell’incendio. (Fonte video: Ladispoli Città, Gruppo FB)