Auto vandalizzate a Roma, clochard spacca i finestrini sotto Palazzo Valentini. Sembrerebbe che nemmeno sotto i palazzi istituzionali, in questo caso la Prefettura e la sede di Roma Città Metropolitana, si può parcheggiare con la sicurezza che la propria automobile non venga vandalizzata. Infatti, la macchina di una signora sarebbe stata vandalizzata da una senza fissa dimora proprio a via di Santa Eufemia, a pochi sotto l’ex Palazzo della Provincia e a pochi passi da Fori Imperiali.

La macchina vandalizzata nel Centro Storico di Roma

La clochard è stata colta in flagrante dai Carabinieri, mentre spaccava i finestrini di un veicolo a colpi di chiave inglese. Un episodio che non è passato inosservato a un cittadino, che casualmente camminava sulla strada. Sarebbe stato lui ad avvertire le Forze dell’Ordine, segnalando come “una donna sta distruggendo i finestrini delle auto parcheggiate in sosta”. La denuncia è stata verificata nel giro di pochi minuti, considerato come realmente i Carabinieri hanno poi colto in flagrante la donna mentre vandalizzava la vettura, probabilmente con l’obiettivo di compiere dei furti all’interno dei veicoli parcheggiati.

Gli episodi vandalici si sarebbero verificati questa notte, con diverse persone che hanno denunciato danni alle autovetture nel quadrante di Fori Imperiali e il Rione Monti. La donna che spaccava i vetri delle automobili, è stata colta sul fatto in piena notte. Infatti, verso le 2.00 i Carabinieri l’hanno fermata nella propria azione vandalica. La signora è risultata essere una senza fissa dimora italiana, di 47 anni e probabilmente con problemi mentali.

I Carabinieri avrebbero trovato la donna intenta a spaccare il finestrino di una Mini Cooper, brandendo tra le mani una chiave inglese. Plausibile come sia stata sempre lei a vandalizzare anche le altre auto, con analoghi problemi, presenti in quella zona. La donna è stata denunciata subito a piede libero, segnalando l’ennesimo episodio di degrado all’interno del Centro Storico capitolino.