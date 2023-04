Autovelox sul viadotto Giubileo del 2000 a Roma: ecco da quando e il limite di velocità

In vista del Giubileo, Roma è pronta a cambiare volto. Non solo sul piano del decoro e il potenziamento del trasporto pubblico, ma anche in chiave della sicurezza stradale. Come prevedibile, saranno molti i pellegrini che si presenteranno in città nel 2025, molti anche muovendosi con la macchina. In tal senso, molti progetti sono stati pensati per quell’avvenimento, con tante idee che però sembrano andare contro l’interesse della cittadinanza.

Roma pronta a divenire la città degli autovelox in vista del Giubileo?

La domanda è lecita, specialmente se pensiamo dove verranno messi e come al Campidoglio si pensi a una larga zona di Centro Storico (ovvero la Fascia Verde) priva di automobili a benzina o diesel. Ma andiamo con ordine: si era cominciato con i lavori dentro la galleria XXIII, con i detector stradali che arriveranno anche all’interno del viadotto del Giubileo. Tale strada, come sappiamo, è un anello fondamentale nella mobilità di Roma Nord, collegando la via Flaminia a zone come il Labaro e soprattutto l’area cimiteriale di Prima Porta.

I lavori per “limitare la velocità” sul famoso viadotto romano, peraltro, dovrebbe già partire in questo mese di Aprile 2023. Sul tratto stradale, come fanno sapere dal Campidoglio, la velocità massima dovrà essere di 60 km/h. Se tale limite non verrà rispettato da automobilisti o motociclisti, scatteranno direttamente le sanzioni facendo affidamento alle targhe dei mezzi. Insomma, una città pronta a stravolgere il proprio piano di viabilità: ma il cittadino cosa ne pensa? Ovviamente, la cittadinanza si trova nuovamente precipitata una scelta dal Campidoglio, che probabilmente non ha nemmeno ascoltato le esigenze di quel quadrante cittadino. In tal senso, limitare la velocità oltre ad andare in senso contrario all’idea del ministro Matteo Salvini sui graduali aumenti di velocità in alcune tratte italiane, sembra non tenere conto delle note problematiche della zona, a cominciare dalle congestioni del traffico dello stesso viadotto.