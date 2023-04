Autovelox a Roma, dopo la galleria Giovanni XXIII il Campidoglio ne installa altri: ecco dove

Dopo aver installato i dissuasori nella galleria Giovanni XXIII, l’amministrazione capitolina aveva annunciato l’intenzione di posizionarne tanti altri. Il progetto ambizioso è volto non tanto a comminare multe, quanto a ‘educare’ gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità per cercare di limitare il più possibile gli incidenti. Dopo una settimana dall’attivazione degli autovelox nel sottopasso che passa sotto la collina di Monte Mario e collega la Tangenziale Est all’altezza dello stadio Olimpico a via della Pineta Sacchetti all’altezza del policlinico Gemelli, i lavori per l’allestimento dei dissuasori di velocità tocca al viadotto Giubileo del 2000.

Dove verranno allestiti gli altri dissuasori

Ma il piano per l’allestimento degli autovelox riguarderà anche la strada del Mare, via Isacco Newton, via Togliatti e la tangenziale Est. Tutto nell’ambito della sicurezza e per mezzo di un nuovo strumento che oltre a rilevare il superamento della soglia massima di velocità consentita sul tratto di strada, misura anche la velocità media di percorrenza. Si tratta del ‘Celeritas 1506’.

Un intervento per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni

L’idea è quella di garantire più sicurezza a Roma, visto che i dati circa gli incidenti stradali, troppo spesso mortali, spaventano. Il Campidoglio ha pertanto in corso questa campagna di prevenzione mediante l’installazione di dissuasori di ultima generazione che, nella galleria Giovanni XXIII hanno raggiunto quasi i 3.500 euro di multe in soli quattro giorni dall’attivazione. Si tratta di interventi previsti soprattutto sulle strade a scorrimento veloce, dove gli automobilisti sembrano sentirsi ‘liberi’ di premere con il piede sull’acceleratore. Un’abitudine alla quale il Comune intende mettere un freno attraverso il programma di installazione degli autovelox. Un piano di intervento realizzato dagli assessorati alla Mobilità e ai Lavori pubblici, in collaborazione con l’agenzia Roma servizi per la mobilità, ma anche la polizia locale e il dipartimento Risorse economiche del Comune.