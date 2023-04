Galleria Giovanni XXIII, record di multe: quasi 3.500 in 4 giorni

I dati che si sono registrati dalla riapertura della galleria Giovanni XXIII spaventano. In soli quattro giorni dalla riapertura del sottopasso, ristrutturato e dotato di rilevatori di velocità di ultima generalezione, sono state quasi 3.500 le multe comminate per eccesso di velocità.

Riaperto il sottopasso, fioccano le multe

Solo il 31 marzo la galleria è tornata fruibile, seppure con qualche modifica rispetto al momento in cui era stata chiusa: autovelox del tipo Celebritas. Nonostante la pubblicizzazione, nonostante i cittadini siano stati ampiamente informati circa l’installazione dei nuovi autovelox, gli automobilisti indisciplinati sono stati quasi 3.500. La Polizia locale ha, infatti, ricevuto ben 3.496 foto, non certo selfie, ma fotogrammi dei conducenti che in barba ai limiti di velocità imposti, si sono ‘aggiudicati’ le prime multe dei nuovi rilevatori di velocità.

Le immagini verranno esaminate dagli uomini della Polizia locale

Resta la sorpresa per la frequenza, quasi 40 auto l’ora, con la quale i guidatori sono riusciti a infrangere il limite di velocità oltre i 70 chilometri orari imposti, superando anche i 5 chilometri orari di tolleranza consentiti. Ora agli operatori non resta che esaminare ciascuna immagine e stabilire anche di quanto ognuno dei conducenti ha superato il limite previsto, questo per quantificare gli importi delle multe.

Tante le sanzioni, alcune si annunciano anche molto salate

Ovviamente, infatti, a ogni infrazione corrisponderà una multa e quella minima prevista è di 42 euro. Ma possibile che tutti e 3496 automobilisti immortalati dagli 8 autovelox posizionati nella galleria Giovanni XXIII, abbiano violato il limite solo di pochi chilometri orari? Improbabile… E allora le sanzioni amministrative che gli uomini della Municipale saranno chiamati a far recapitare agli automobilisti insubordinati potrebbero essere anche molto salate. Chissà se questa ulteriore informazione (il numero delle multe) sarà sufficiente a dare ai romani un’altra informazione circa i controlli che vengono effettuati nel sottopasso dell’arteria situata nell’area Nord della Capitale…