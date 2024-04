Azzannata da un cane maremmano: la vittima stava camminando per il centro

L’animale si è scagliato violentemente contro di lei, tanto da dover essere sedato.

Si è scagliato contro il braccio di una passante, mordendola mentre passeggiava per il centro di Frosinone. Un pastore maremmano ha assalito una donna questa mattina, venerdì 19 aprile, mentre era in compagnia della sua padrona in piazza Plebiscito. Sconosciute le cause per cui l’animale si sarebbe gettato contro una passante, che è stata ferita e portata d’urgenza all’ospedale di zona.

Donna azzannata da un cane a Frosinone

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri forestali, giunti sul posto, il cane avrebbe azzannato la donna nel centro storico di Frosinone verso le ore 12 mentre era con la padrona. Quest’ultima ha tentato a suo modo di fermare l’animale e allontanarlo dalla vittima. Non c’è stato comunque modo di scoraggiarlo, tanto che per la donna, ferita, è stato necessario il soccorso presso l’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Lì le sono stati applicati diversi punti di sutura. Il cane è stato prelevato invece dagli operatori del servizio veterinario della Asl. Gli accertamenti sul caso sono condotti dai carabinieri forestali, che sono riusciti a mettere in sicurezza l’animale, sedandolo.