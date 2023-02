Baby gang di nuovo in azione a Roma nord: prima picchiano una ragazzina, poi insultano i passanti. Quartiere sotto scacco

Un quartiere sotto scacco da parte di una baby gang. Una quindicina di ragazzini, maschi a e femmine di età compresa tra i 14 e i 16 anni, che vanno in giro per Roma nord, nel III Municipio, tra Montesacro e Talenti. Negli ultimi 10 giorni sono state ben tre le aggressioni avvenute tra via Ugo Ojetti e via Renato Fucini. Una il 5 febbraio, l’altra appena 4 giorni dopo, il 9 febbraio. Nella prima sono state picchiate due ragazzine, attorniate dal branco che filmava e incitava due ragazze a picchiare più forte. Nella seconda, invece, vittime due coppie di amici, due maschi e due femmine di 13 anni, pestati di botte dopo essere stati avvicinati chiedendo degli spicci.

L’ultima aggressione: pestata una ragazzina

E adesso un’altra ancora, avvenuta il 10 febbraio. L’aggressione è avvenuta verso le ore 15:30 in via dei Prati Fiscali, davanti all’hotel La Pergola. Dalla descrizione fatta da alcuni presenti, ad agire sempre la stessa baby gang. “Erano ragazzi ben vestiti, palesemente di zona. A occhio avranno avuto un’età compresa tra gli 11 e i 16-17 anni. Prima hanno aggredito la ragazza, poi hanno preso a calci un cassonetto del vetro. Probabilmente volevano ribaltarlo. Alla fine hanno iniziato a infastidire i passanti. Ho chiamato la polizia, che è arrivata, ma loro sono scappati prima”, racconta un testimone.

Ormai i bambini dai 9 anni in su e gli adolescenti devono aver paura ad andare in giro da soli o in coppia. La situazione nel quartiere è diventata infatti insostenibile. La baby gang, che prima colpiva solo saltuariamente, adesso pare aver intensificato le loro azioni. Atti di bullismo che vengono ripresi con i cellulari, per poi essere inviati nelle chat di gruppo. Le gesta dei ragazzini sono incitate dal gruppo, si scommette su chi picchierà più forte, su chi individuerà la vittima successiva. E a picchiare, spesso, sono le ragazze, più dei maschi.