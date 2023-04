Bambina scende dallo scuolabus e viene investita da un’auto, versa in condizioni gravissime

Attimi di apprensione per la famiglia di una bambina di Cassino, che in queste ore sarebbe stata investita per strada. La piccola stava tornando a casa, quando scesa dallo scuolabus che l’accompagnava è stata travolta da una macchina che viaggiava sulla strada del proprio cancello di casa. Subito l’operatore del pulmino scolastico ha allertato i soccorsi, con i sanitari del 118 che hanno dovuto subito attivare l’eliambulanza per le condizioni critiche della stessa bimba.

Bambina investita scendendo dallo scuolabus: la dinamica

Le fasi dell’incidente sono ancora tutte da verificare, ma sembra certo come la giovane fosse di ritorno dalla propria famiglia dopo le consuete ore scolastiche. Intorno all’ora di pranzo, il pulmino che trasportava la bambina si sarebbe fermato davanti la sua casa, ma dall’altra parte della strada. Condizione che, per logica, avrebbe costretto la bambina ad attraversare lo stesso vialetto per poter accedere al proprio portone condominiale. Un gesto semplice, non fosse come un’automobile l’ha travolta nel tentativo di attraversare la strada. Un botto devastante, con la piccola che è volata per alcuni metri prima di atterrare al suolo.

Sul perché chi guidava il veicolo non ha visto la bimba, tutto sarà da accertare nelle indagini di rito che verranno effettuate da qui ai prossimi giorni. Al vaglio, ogni pista potrebbe essere possibile: partendo dall’alta velocità da parte di chi guidava l’autovettura, fino a una distrazione della bambina nell’attraversare la strada. Parlando di bambini, non è da escludere come la bambina non sapesse attraversare la strada, conseguendo a questo spaventoso incidente. Le condizioni della giovane si sono dimostrate subito drammatiche agli occhi dei soccorritori, che per trattare i numerosi danni riportati dalla piccola hanno dovuto chiedere il supporto dell’elicottero per trasportarla nel centro specializzato di pediatria del Bambino Gesù di Roma. Qui la bambina lotta tra la vita e la morte.