Roma, violenza sessuale su una bambina: autista di scuolabus a processo

Ha abusato sessualmente della bambina che doveva riportare a casa sul pullmino scolastico. La famiglia della piccola s’era fidata e gliela affidava. Si sentiva sicuramente sollevata, pensando che sotto la supervisione di un adulto la loro piccola sarebbe stata al sicuro. Mai avrebbero immaginato che quell’uomo per la loro bambina era l’orco che abusava di lei, palpeggiandole le gambe, il seno. Un viaggio del ‘terrore’ per la piccina che è andato avanti per quattro anni, finché la vittima non è stata in grado di capire cosa le stava succedendo. In quel momento ha deciso di raccontare tutto ai genitori che non hanno esitato a sporgere denuncia con l’autista scolastico.

L’uomo che prendeva e riaccompagnava gli studenti abusava di una bambina

Ora il conducente di uno scuolabus è imputato in un procedimento penale per violenza sessuale. Quell’uomo che doveva aiutare le famiglie che non riuscivano a raggiungere l’istituto privato per motivi di lavoro, e che andava a prendere e riportare a casa i bambini – d’accordo con l’istituto scolastico che, invece, era del tutto ignaro di quello che succedeva su quel maledetto pullmino – era colui che abusava di una bambina.

Il 61enne è finito a processo

Oggi l’autista dello scuolabus, 61enne, è a processo per violenza sessuale aggravata, in quanto commessa nei confronti di una minorenne. Ed è stata la stessa vittima degli abusi sessuali, oggi maggiorenne, a ricostruire quanto le capitava e come l’interesse di quell’uomo, giorno dopo giorno, diventava sempre più morboso e quelle mani che in un primo momento la accarezzavano in maniera più superficiale, hanno iniziato a toccarla nelle parti intime.

L’imputato, secondo la pubblica accusa, avrebbe compiuto sempre lo stesso percorso al volante di quel pullmino per andare a prendere i giovani studenti residenti nella zona nord della Capitale, che in quel plesso scolastico frequentavano dall’asilo al liceo, per portarli a scuola e riportarli a casa al termine delle lezioni. Una strada durante la quale si consumava la violenza sessuale ai danni di una bambina.