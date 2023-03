Violentano la fidanzata 15enne del cugino a Ostia, poi mandano le foto in chat: a processo due fratelli

Un orrore consumato davanti agli occhi del fidanzato in qualche modo complice a sua volta degli abusi. Ma adesso per i due fratelli di 22 e 23 anni di Ostia, cugini del ragazzo, si apre il processo e dovranno rispondere di accuse gravissime: violenza sessuale di gruppo e detenzione di materiale pedo pornografico. Entrambi avrebbero violentato in due occasioni una ragazzina di soli 16 anni, peraltro affetta da alcuni disturbi psichici.

L’orrore nel X Municipio, 15enne violentata dagli amici del fidanzatino (loro complice) a Ostia

Soltanto per il compagno della giovanissima vittima, che in realtà era presente in entrambi gli episodi di violenza ma non avrebbe fatto nulla per proteggerla (anzi), la Procura dei minori ha recentemente archiviato l’indagine a suo carico nonostante proprio lui, secondo quanto ricostruito, si sarebbe reso responsabile anche della divulgazione di alcuni scatti intimi della fidanzatina, e di un video, in una chat con almeno 10 persone. Tra cui c’erano anche i cugini. Le indagini del resto hanno ricostruito un quadro inquietante come vi avevamo raccontato in esclusiva lo scorso settembre: l’allora 15enne aveva iniziato la relazione con un ragazzo di un anno più grande ma poi aveva troncato la storia dopo aver subito la prima violenza di gruppo.

Costretta al sesso orale in auto davanti al fidanzato

I fatti risalgono al 2021. Nella prima circostanza contestata la vittima era infatti salita in auto con i due fratelli e insieme c’era anche il fidanzato. A quel punto le avrebbero proposto di consumare un rapporto sessuale di gruppo e al diniego della ragazza, sarebbe scattata la violenza. Prima avrebbero iniziato a palpeggiarla, poi l’avrebbero costretta, tenendola ferma a turno, a un rapporto orale, mentre il fidanzato guardava indifferente, senza intervenire in sua difesa. La storia, tra i due ragazzini, si interrompe ma poi la vittima decide di dare una seconda chance all’ex. Ma, nemmeno dopo due mesi, l’episodio si sarebbe ripetuto, in un altro luogo: la ragazza, invitata a casa del compagno, aveva trovato nuovamente i due fratelli oggi sotto accusa. Che l’avrebbero abusata sul divano dopo averle impedito di fuggire.

Violenza sessuale di gruppo a Ostia, la denuncia e l’arresto

La ragazza, sotto choc, aveva trovato il coraggio di denunciare il tutto soltanto a distanza di 10 mesi dopo aver lasciato definitivamente il fidanzato. Per i due più grandi, che respingono tutte le accuse contestate, il Gip aveva disposto l’arresto e ora si trovano entrambi ai domiciliari: per loro l’accusa è di aver compiuto atti sessuali nei confronti di una ragazza di giovanissima età.

La detenzione e lo scambio di materiale pedopornografico

Parallelamente all’accusa di violenza c’è l’accusa, menzionata in apertura, di aver divulgato in una chat in cui erano presenti anche gli indagati foto e un video intimo della 15enne. Ad inoltrarle era stato ancora una volta il suo ex fidanzatino.

