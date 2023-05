Bambini di 10 anni adescati per il darkweb: arrestato pedofilo ricercato in tutto il mondo da oltre 10 anni

Un uomo, cittadino italiano di 50 anni, era ricercato da oltre 10, per essere stato uno dei più attivi produttori di materiale pedopornografico che, poi, commercializzava direttamente sul darkweb. Un giro inquietante di materiali scabrosi, orrendi. Ora il soggetto è stato arrestato dalla Polizia, nell’ambito di una indagine del gruppo violenze della Procura di Roma. Un ”uomo ombra” che aveva il suo giro di maniaci che approfittavano del suo materiale, e che ora dovrà rispondere per i suoi atti.

Incastrato il pedofilo ricercato in tutto il mondo da 10 anni

Era da tempo ricercato dalle polizie di tutto il mondo, che gli sono state alle calcagna per oltre dieci anni. Shadow, così lo avevano soprannominato, l’ombra nera del darkweb che sembrava essere irraggiungibile. Ora, però, la Polizia Postale ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip della Capitale nei suoi confronti. Le ricostruzioni del caso non lasciano niente in sospeso: l’arrestato per anni ha operato in una comunità virtuale di pedofila The Love Zone (TLZ): qui metteva continuamente a disposizione per gli utenti iscritti il materiale pedopornografico. Le accuse a suo carico sono diverse e molto pesanti: gravemente indiziato per i reati di violenza sessuale aggravata, a danno di minori di 10 anni, adescamento di minori, associazione per delinquere finalizzata alla diffusione di pratiche di pedofilia, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Ma non è tutto, perché il soggetto distribuiva anche consigli su come realizzare attività illecite e diffusione di materiale raffigurante abusi sessuali su minori, soprattuto materiale inedito e autoprodotto.

Le indagini e l’arresto

L’operazione, complessa e protrattasi nel tempo, trae origine da lunghe e continua indagini svolte soprattutto nella modalità sotto copertura sul darkweb dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni nell’ambito del contrasto alle comunità pedofile virtuali attive nel DarkWeb. In collaborazione con Europol e la polizia britannica (Online CSA Covert Intelligence Team – OCCT).