Banda di ladri in azione al Centro Storico di Roma, picchiata e rapinata una ragazza

Momenti da incubo questa notte a Roma, dove un’altra gang ha deciso di mettersi in azione con fare criminale. Questa volta ci spostiamo a via di Torre Argentina, dove vittima di una brutale aggressione – e conseguente rapina – è stata una ragazza di 23 anni. I suoi aggressori, dei ragazzi probabilmente di origine nordafricana, l’hanno presa di mira per appropriarsi della catenina d’oro che la giovane portava al collo.

L’aggressione alla giovane ragazza nel Centro Storico di Roma

Ancora una volta, l’episodio si è svolto alla chiusura dei locali notturni romani. La giovane, intorno alle 4 del mattino, si trova con gli amici nei pressi di viale di Torre Argentina. Qui d’improvviso, viene presa di mira dai ragazzi di etnia africana, che probabilmente alterati dall’alcol o stupefacenti hanno deciso di mettere in piedi un crimine. Prima si scagliano con violenza verso gli amici della ragazza, poi riescono a isolare la giovane, spintonandola e schiaffeggiandola al fine di prendere la preziosa collanina d’oro.

La rapina alle prime luci dell’alba

Un sabato mattina iniziato malissimo per la giovane, che sul collo ancora porta i segni dell’aggressione da furto. I malviventi che l’hanno accerchiata, dopo aver picchiato i suoi amici, hanno pensato bene di strapparle direttamente dal collo la collanina. Un’imprudenza pagata cara dalla ragazza, in un furto che ormai da anni impervia su tutte le strade della Capitale e soprattutto nei locali notturni. Ladri di mestiere, infatti, si attaccano a orologio o gioielli preziosi all’interno delle discoteche, arrivando alle maniere forti pur di ottenere illecitamente quegli accessori preziosi.

Mai portare cosa preziose addosso durante la Movida romana

Resta un monito, in particolare per i giovani che frequentano la Movida romana: non indossate, in quei momenti, accessori preziosi. In qualunque zona, purtroppo, il più delle volte si accendono aggressioni per sottrarre collanine al collo, anelli particolari o addirittura orologi di valore.