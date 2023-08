Barca incagliata alla Marina di Civitavecchia, scatta l’intervento antinquinamento

Una barca è rimasta per giorni incagliata a largo della Marina di Civitavcchia, con una persona rimasta a bordo e tratta fortunatamente in salvo. Si sono concluse nella tarda mattinata di oggi, martedì 1° agosto, le operazioni di rimozione dell’imbarcazione di circa 9 metri, battente bandiera francese, che si era incagliata sul fondale dinanzi la Marina di Civitavecchia nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio, con una sola persona a bordo fortunatamente giunta a riva illesa.

L’intervento della Capitaneria di Porto

Constatata la potenziale pericolosità per la pubblica incolumità, la Capitaneria di Porto ha subito interdetto lo specchio d’acqua con un’ordinanza, disponendo il posizionamento di panne contenitive per prevenire possibili inquinamenti ambientali. Durante l’intervento, la barca è stata costantemente monitorata dal personale della Guardia Costiera sino al momento del recupero, studiato ed eseguito dopo un sopralluogo dello scafo operato dai sommozzatori.

Le delicate operazioni di recupero, coordinate dal personale della Capitaneria di porto di Civitavecchia, hanno consentito grazie al prezioso lavoro dei sub della Co.Se.Po. di sollevare la barca con un mezzo di sollevamento e di posizionarla temporaneamente sulla riva, per evitare ulteriori problemi e danni alle acque della zona.

Cosa ne sarà dell’imbarcazione

Una volta messa in sicurezza, la barca sarà nel corso del pomeriggio spostata con un trasporto dedicato, per poi disporla in un deposito e rimessa alla disponibilità del proprietario appena possibile. “L’intensa collaborazione tra la Guardia Costiera – ha commentato il Direttore Marittimo di Civitavecchia, Capitano di vascello, Michele Castaldo – e le ditte coinvolte hanno consentito di conseguire il comune obiettivo di garantire la pubblica incolumità, salvaguardare l’ambiente marino, costiero e tutelare la sicurezza della navigazione anche in considerazione del peggioramento delle condizioni meteomarine, previste oggi nell’area di interesse”.