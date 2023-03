‘Beccati’ dai carabinieri con la droga in auto: nei guai 2 persone, uno percepiva il Reddito di Cittadinanza

Lanuvio. Credevano di passare inosservati ma così non è stato. La loro presenza non è infatti sfuggita ai militari che li hanno poi arrestati per spaccio di stupefacenti. In particolare, i due – entrambi italiani di, rispettivamente, 41 e 60 anni – sono stati ‘beccati’ all’interno di un’auto in sosta nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Rinvenuti all’interno del veicolo 4,5 kg di hashish, confezionata in panetti. Ma c’è dell’altro. Dai successivi accertamenti dei militari è, infatti, emerso che il 60enne beneficiava del Reddito di Cittadinanza.

La droga nell’auto e i controlli dei carabinieri

I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri, domenica 12 marzo. I due uomini, rispettivamente di Lariano e Rocca Priora, sono stati controllati dai Carabinieri della Stazione di Lanuvio mentre erano in un’auto in sosta nei pressi della stazione ferroviaria e trovati in possesso di 4,5 kg di hashish. In particolare, la sostanza, riposta in uno zaino nel baule dell’auto, era confezionata in panetti e suddivisa in 9 pacchi. Ma non solo la droga. Dai successivi accertamenti i Carabinieri hanno appurato che il 60enne beneficiava del reddito di cittadinanza.

L’arresto

Arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Velletri, i due dovranno ora rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito dei controlli la droga è stata poi sequestrata e gli uomini accompagnati presso il carcere di Civitavecchia.