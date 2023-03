Si paga gli studi universitari trasformando la stanza in supermarket della droga: arrestato studente

Tra un esame e l’altro aveva deciso di mantenersi gli studi come fanno molti studenti universitari. Ma non come cameriere, barista o commesso. No, lui aveva pensato bene di mettere in piedi un bel giro d’affari, tutto legato alle sostanze stupefacenti. E aveva creato in casa, in quell’abitazione nel quartiere Pigneto che apparentemente sembrava essere una come tante, un vero e proprio supermarket della droga. Un giro di affari scoperto dagli agenti della Polizia del Commissariato San Lorenzo, che dopo un’intensa e attività investigativa sono riusciti a risalire all’appartamento dello studente. A quell’appartamento che era diventato una base di spaccio.

Il supermarket della droga al Pigneto

Gli agenti di Polizia hanno iniziato un servizio di appostamento e hanno notato come il giovane, sempre con fare guardingo e circospetto, rientrava casa. Sempre di fretta, si guardava alle spalle, consapevole di quello che stava facendo. I poliziotti, quindi, lo hanno seguito e lo hanno colto di sorpresa nell’appartamento, lì dove il giovane aveva creato un minimarket della droga.

Cosa è stato trovato

Lo studente universitario aveva cercato di occultare la droga in casa, nei vari ambienti. Ma invano. I poliziotti hanno trovato tutto il suo bottino, quello che custodiva gelosamente. Tra cocaina, hashish, marijuana, ketamina, metanfetamina, altra sostanza sintetica allucinogena denominata 2CB, 3 bilancini di precisione e quasi 700 euro in contanti. Così, quindi, il giovane, un 27enne italiano, è stato arrestato. Con l’arresto che, al termine delle indagini, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Lui che aveva cercato di racimolare soldi e di pagarsi gli studi…spacciando.