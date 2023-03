Omicidio Manuel Costa, l’appuntamento dell’ex socio per ucciderlo: ‘Devi darmi i soldi’

Da mesi non lavoravano più insieme e l’Osteria degli Artisti, noto ristorante romano nella zona dell’Esquilino, era ormai solo nelle mani di Manuel Costa, titolare e chef. Eppure le ruggini e le discussioni, legate soprattutto ai soldi e ai debiti, con l’ex socio non erano certo finite. E, forse, venerdì sera i due avevano un appuntamento: dovevano chiudere quei conti in sospeso, voltare pagina. Un appuntamento che si è trasformata in una trappola perché Manuel Costa, 41 anni e con quattro figli, è stata ucciso: prima la lite in macchina, poi i due colpi di pistola che non gli hanno lasciato scampo.

Omicidio Manuel Costa, l’assassino: ‘Abbiamo litigato e gli ho sparato’, il punto sulle indagini

Le indagini sull’omicidio di Manuel Costa

Ad uccidere Manuel Costa, dopo una lite, l’ex socio napoletano, F.G, quello che fino a settembre aveva lavorato come pizzaiolo nell’Osteria degli Artisti, locale in via Germano Sommeiller all’Esquilino. Nonostante fossero passati mesi dalla fine di quella collaborazione, le discussioni non erano certo mancate. E ruotavano sempre attorno ai soldi. Tra debiti e conti in sospeso. I due avevano lavorato insieme in quel ristorante tipico romano, ma l’ex socio era anche proprietario delle mura della barberia gestita dallo chef Costa. E venerdì sera, molto probabilmente, i due dovevano incontrarsi per parlare di quelle questioni. Anzi secondo chi indaga, come riporta Il Messaggero, l’ex socio avrebbe chiesto alla vittima ben 10.000 euro, quelli che lui aveva anticipato per avviare l’Osteria degli Artisti. Soldi che, forse, lo chef Costa, cugino di Floriana Secondi del Grande Fratello, non aveva. E dalla lite, quindi, tutto è degenerato. La voce che si alza, ognuno con le proprie ragioni. Poi i colpi di pistola in auto. Lì dove è stato trovato, ormai senza vita, il titolare dell’Osteria degli Artisti.

Il killer si è costituito

Dopo la lite e gli spari il killer, l’ex socio napoletano con precedenti per droga, si è costituito. Si è presentato in un ufficio di Polizia e ha confessato di aver commesso l’omicidio. Sul posto, lì all’Esquilino, sono intervenuti gli agenti, che ora dovranno continuare le indagini. E ricostruire, minuto dopo minuto, quello che è successo in un venerdì sera come tanti, quando il ristorante era quasi pronto per alzare la saracinesca e accogliere i clienti.

“Li ho visti parlare nel piazzale – ha raccontato la fidanzata dello chef – stavo facendo su e giù con il magazzino. Da mesi c’erano liti con F.G, ma io non li ho visti litigare, e ora me l’ha ammazzato”. Dietro quei colpi di pistola, quindi, ci sarebbero delle discussioni che andavano avanti da tempo. E che, forse, ruotavano attorno ai soldi e ai debiti. Ora bisogna fare chiarezza: perché il killer aveva una pistola? Chi gliel’ha venduta? I poliziotti non escludono nessuna pista, neppure quella che vede il coinvolgimento nell’omicidio di altre persone.