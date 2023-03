Roma, l’omicidio di Manuel Costa e il dolore della cugina Floriana del GF: ‘Non è possibile, era padre di 4 figli’

Lo chef Manuel Costa titolare dell‘Osteria degli artisti di Roma è deceduto ieri a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco. I fatti sono avvenuti poco prima delle 8 in via Germano Sommeiller, all’altezza del civico 8. È qui che il corpo dell’uomo, un 41enne, è stato trovato senza vita all’interno di un’auto. Manuel era papà e lascia 4 figli. Indescrivibile il dolore dai familiari, tra i quali anche Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello e cugina di Costa che nella notte ha postato sulla piattaforma una serie di foto con lui.

Omicidio a Roma, Manuel Costa titolare dell’Osteria degli Artisti ucciso a colpi di pistola

L’omicidio di Manuel Costa ieri a Roma

A seguito dei fatti, il responsabile dell’omicidio si è poi costituito spontaneamente agli agenti di Polizia raccontando loro quanto commesso. Ritrovata dagli agenti anche la pistola utilizzata ed ora sono in corso le indagini per comprendere le motivazioni che hanno portato il killer – un uomo napoletano classe 1980 – a compiere l’efferato gesto. Nel passato dalla vittima c’erano dei precedenti per furto e droga ma nel presente invece la passione per la palestra per la bachata, i tatuaggi ed i viaggi. Una vita spezzata all’improvviso, a soli 41 anni, e un dolore immenso per quanti lo conoscevano e volevano bene a Manuel che era anche papà di 4 bambini.

Il ricordo della cugina Floriana

Sentito il ricordo della cugina Floriana Secondi, volto noto al piccolo schermo per via della propria partecipazione alle prime edizioni del Grande Fratello, che questa notte ha postato su Instagram una carrellata di foto con il cugino. Molta l’amarezza, la tristezza e soprattutto l’incredulità per quanto accaduto: ‘Non è possibile’, scrive la donna sui social a corredo di una foto che la ritrae insieme al cugino e poi, rivolgendosi direttamente all’autore del violento gesto: ‘”Brutto b***!!! Togliere la vita a mio cugino padre di 4 figli sei un essere spregevole sparare in testa a freddo che Dio ti renda le tue azioni … ci sarà una giustizia terrena ma anche divina”. Spetterà adesso alla polizia fare chiarezza sull’accaduto e lasciare che la giustizia faccia il proprio corso.