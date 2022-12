Triplice omicidio Roma, nella sparatoria anche tre feriti: ecco come stanno

Se non si fosse inceppata la pistola e non fosse stato fermato Claudio Campiti avrebbe fatto una strage. L’uomo un ex assicuratore di 57 anni è arrivato nel chiosco di via Monte Gilberto a Fidene alle 9 e 30 durante una riunione di condominio e ha iniziato a sparare. Tre le donne morte, altri tre i feriti che sono stati affidati alle cure dei sanitari.

Chi sono i feriti e come stanno

Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi e Sabina Sperandio sono morte sul colpo, mentre Fabiana De Angelis si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione del Sant’Andrea resta in prognosi riservata, le sue condizioni restano critiche; Bruna Martelli ricoverata all’Umberto I versa in migliori condizioni anche se i medici ancora non sciolgono la prognosi; Silvio Paganini è stato anche colui che in un attimo di eroismo o forse anche di ‘incoscienza’ ha trovato il coraggio di disarmare Campiti, le sue condizioni sono buone potrebbe essere dimesso a breve.

L’arma si inceppa e consente ai presenti di fermare la carneficina

L’ex assicuratore è arrivato quando i lavori dell’assemblea erano appena iniziati. I presenti dovevano parlare del consorzio Valleverde a Rieti, vicino al lago del Turano, dove Campiti vive tutto l’anno. È entrato e ha iniziato a sparare contro i presenti, per fortuna ad un certo punto l’arma si è inceppata e ha dato la possibilità di disarmarlo e bloccarlo. In seguito gli investigatori hanno trovato addosso all’uomo un altro caricatore e altri 170 proiettili. Poteva davvero compiere una strage anche se il bilancio dell’aggressione resta estremamente pesante con 3 morti e 3 feriti.