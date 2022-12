Elisabetta Silenzi, uccisa a colpi di pistola durante una riunione di condominio a Fidene

Elisabetta Silenzi ha perso la vita a 55 anni. Lei, una delle tre donne brutalmente uccise da Claudio Campiti, l’uomo che nella giornata di domenica è entrato in un bar sparando e colpendo a morte anche Sabrina Sperandio e Nicoletta Golisano. Un bilancio drammatico, un’incursione che non ha lasciato scampo a nessuna delle tre vittime.

Triplice omicidio di Fidene, dopo la Meloni il cordoglio dell’ordine dei commercialisti

La sparatoria di Fidene: 3 donne uccise

Triplice omicidio volontario, questa la pesante accusa che pende sulla testa del killer, con tutte le aggravanti del caso: quella della premeditazione e dei futili motivi. Accuse contestate dalla Procura di Roma all’uomo che ha ucciso a colpi di pistola tre donne che partecipavano alla riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di Fidene alla periferia della Capitale. La strage si è verificata nella mattinata di ieri, domenica 11 dicembre 2022, in via Monte Giberto, una zona nella periferia Nord della capitale: qui il killer ha aperto il fuoco in un locale durante una riunione di condominio. Come anticipato, le vittime della sua violenta incursione sono tre donne: Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano. Altre persone che si trovavano lì in quel momento sono rimaste ferite, una sarebbe in gravi condizioni.

Chi era Elisabetta Silenzi e il lutto in comunità

Elisabetta Silenzi, una delle vittime, era nata a Roma. Da tempo, però, si era trasferita ai Castelli Romani e lì aveva stabilito la sua dimora. Una vita tranquilla e felice, nonostante la separazione dal marito: aveva due splendide figlie. Dapprima il trasferimento ad Albano Laziale, poi ad Ariccia, la sua ultima residenza. Entrambi i comuni, oggi, sono in lutto, stretti nel dolore della sua perdita improvvisa. Il sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli ha fatto le proprie condoglianze alla famiglie: “Non la conoscevo, ma conosco bene la famiglia alla quale ho fatto le condoglianze. Purtroppo si è trattato di una tragica fatalità, infatti, come mi è stato detto, si trovava lì per ragioni di lavoro visto che era la segretaria di questo Consorzio”, ha dichiarato ai microfoni dell’agenzia Adnkronos.