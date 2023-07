Beccato con 30 chili di cocaina purissima, era destinata al mercato romano: arrestato pusher

Nella giornata di ieri, 15 luglio, la Polizia di Stato, grazie alla Squadra Mobile, ha arrestato a Santa Maria di Galeria una persona trovata in possesso di ben trenta chili di cocaina. Lo stupefacente, una volta immesso nel mercato romano, avrebbe fruttato una cifra intorno ai due milioni di euro. Nuovo impulso all’attività antidroga da parte delle forze dell’ordine dopo la recente Commissione Parlamentare Antimafia.

La cocaina griffata

‘Louis Vuitton’, questa la griffe sui panetti in cui è stata divisa la partita di cocaina. Un ingente quantitativo, ben trenta chili, trovati in possesso di una sola persona. Chissà, forse la marca sta a certificare il grado di purezza dello stupefacente che secondo la Polizia di Stato è molto elevato. L’uomo è stato rintracciato presso un immobile in zona Santa Maria di Galeria e la droga pesante era sicuramente destinata al mercato capitolino, dove avrebbe fruttato circa due milioni di euro. Non conosce sosta la lotta alla vendita di sostanza stupefacenti della Polizia di Stato e spazia dai piccoli ai grandi spacciatori, attraversando la città dal centro alle periferie. L’arresto è stato effettuato dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile Capitolina. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto.

Il mercato romano, obiettivo dei pusher

Sempre al mercato romano, quello dei castelli e di Roma sud, erano destinati i 231 chili, tra hashish e marijuana, trovai nell’abitazione di un ventisettenne di san Cesareo il dieci giugno scorso. Gli investigatori del commissariato Colleferro, da tempo erano impegnati nell’attività di osservazione del giovane che, fermato, ha dato segnali di nervosismo e insofferenza. Così gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione presso l’abitazione del ragazzo, con l’ausilio dell’unità cinofila, e hanno rinvenuto l’ingentissimo quantitativo di stupefacente. Per il ventisettenne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.