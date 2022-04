Beccato mentre cedeva della droga ai giovani: oltre 2.000 euro in un giorno

Campagnano. Lo hanno notato all’angolo della strada, durante un controllo di routine: si guardava intorno circospetto, il suo atteggiamento lo aveva già incastrato, ma i militari sul posto aspettavano la conferma definitiva. Ad un tratto, ecco che arriva il cliente e lui, il pusher senza pensarci due volte gli rifila la ”roba” e volta nuovamente l’angolo. Era questa la conferma che aspettavano: la flagranza di reato.

Colto con le mani nello ”zucchero”

Così i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma sono intervenuti sul posto e hanno tratto in arresto il soggetto, un uomo di nazionalità romena di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, poiché fortemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo nella giornata dello scorso mercoledì 6 aprile. Nell’involucro ceduto al suo cliente di ventura, c’era della cocaina.

I controlli nell’abitazione dell’uomo

Dopo averlo beccato con le mani nello ”zucchero”, i militari hanno ritenuto opportuno visionare anche l’interno della sua abitazione, per controllare eventuali riserve destinate all’attività di spaccio. Nel corso della perquisizione, sono state rinvenute altre 28 dosi della medesima sostanza, per un totale di gr. 11 circa.

Oltre 2.000 euro di denaro dallo spaccio

Inoltre, presenti in casa, ben occultate anche 31 dosi di hashish per complessivi 121 gr e la somma di Euro 2.155 in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita. I gravi ed espliciti indizi raccolti sono stati sottoposti al vaglio dell’A.G. di Tivoli.