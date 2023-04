Benedetta Rossi arriva a Zoomarine: ecco quando incontrarla

Benedetta Rossi è pronta ad aprire il proprio ristorante all’interno della Zoomarine di Torvaianica. Presso il parco acquatico di viale dei Romagnoli, è infatti prevista l’inaugurazione nella giornata di domenica 16 aprile 2023. Come sappiamo, il suo locale si chiamerà Super Benny, in un’attività di ristorazione che s’ispirerà proprio alla cucina della famosa food blogger. Per l’occasione, gli ospiti del parco giochi avranno modo di conoscere l’influencer.

Benedetta Rossi inaugura il suo ristorante a Zoomarine

Da come sappiamo, a lei sarà dedicato il locale di ristorazione all’interno dello Zoomarine. Ma non solo: grandi e piccini potranno conoscere la Rossi, scattandosi foto insieme a lei. Infatti, per le foto è stata allestita uno spazio al Museo dei Selfie di Zoomarine, dove le persone potranno farsi uno scatto insieme alla famosissima food blogger italiana. Già da oggi, sarà possibile prenotare il pranzo presso il locale del Super Benny in vista della sua inaugurazione.

Come detto, tutto il menù portato all’interno del ristorante del parco acquatico, si ispira alle famose ricette della Rossi. Sarà quindi possibile assaggiare quei buonissimi piatti che, la food blogger, cucina nei video che vanno su YouTube, in televisione o sui social network. All’interno di Super Benny, il pasto è consigliato in particolare alle famiglie. La struttura, infatti, si è munita di un’area giochi interattiva e divertente per i più piccoli, in una zona dove potranno tranquillamente recarsi durante le ore del pasto.

La food blogger pronta ad abbracciare il suo pubblico

La notizia di un ristorante ispirato al suo personaggio e il suo lavoro editoriale-culinario sul web e nella televisione, sta riempendo di gioia Benedetta Rossi. Fonti vicine alla food blogger, parlando di come la donna stia vivendo un’esperienza che è andata al di là delle più rosee aspettative. Per quello che concerne il reparto televisivo legato alla cucina, la Rossi risulta tra i personaggi più amati e genuini.