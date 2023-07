Benzina e gasolio, aumenta il prezzo del carburante

Nel corso dell’ultimo periodo, i rincari su una vasta gamma di prodotti hanno fatto sentire le proprie conseguenze sul portafoglio di numerosi cittadini, costringendoli a rivedere le proprie abitudini. Non fanno eccezione gli aumenti sul prezzo dei carburanti che hanno messo a dura e stanno mettendo a dura prova gli automobilisti, spesso alla ricerca di una stazione di servizio che applichi dei prezzi concorrenziali.

Inizio settimana quello di oggi, lunedì 10 luglio, che segna un rialzo dei prezzi di benzina e gasolio. In calo, invece, quelli di metano e Gpl. Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di verde e diesel mentre per Tamoil si registra un rialzo di un centesimo al litro sul gasolio. A seguire il dettaglio dei prezzi in relazione alla canonica rilevazione di Staffetta Quotidiana.

Il rialzo su benzina e gasolio e la media dei prezzi

Le medie dei prezzi praticati e comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, poi elaborati dalla Staffetta, sono stati rilevati alle 8 di ieri mattina e hanno preso in esame circa 18 mila impianti. In particolare: benzina self service a 1,847 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,853, pompe bianche 1,833), diesel self service a 1,688 euro/litro (+4, compagnie 1,694, pompe bianche 1,674). Benzina servito a 1,982 euro/litro (+1, compagnie 2,027, pompe bianche 1,894), diesel servito a 1,826 euro/litro (+1, compagnie 1,872, pompe bianche 1,737). Gpl servito a 0,708 euro/litro (-3, compagnie 0,719, pompe bianche 0,695), metano servito a 1,432 euro/kg (-8, compagnie 1,438, pompe bianche 1,425), Gnl 1,248 euro/kg (-1, compagnie 1,260 euro/kg, pompe bianche 1,240 euro/kg).

I prezzi sulla autostrade

A seguire, invece, i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,918 euro/litro (servito 2,168), gasolio self service 1,773 euro/litro (servito 2,033), Gpl 0,837 euro/litro, metano 1,546 euro/kg, Gnl 1,214 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 587 euro per mille litri (+19 valore arrotondato), diesel a 588 euro per mille litri (+20 valore arrotondato). Questi invece, i valori comprensivi di accisa: benzina a 1315,04 euro per mille litri, diesel a 1204,90 euro per mille litri.