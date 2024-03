Bimbo di 5 anni perde un dito: incidente sull’altalena rotta

Un bimbo è stato gravemente ferito alla mano mentre giocava con l’altalena in un parco giochi.

Un tragico incidente al parco giochi, laddove i bambini dovrebbero invece essere spensierati. Un bimbo di 5 anni ha perso un dito dopo un incidente nell’area giochi del parco di Ladispoli. Un attimo fatale per il piccolo che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Palidoro, dove i medici hanno tentato in extremis di salvargli la falange della mano. Purtroppo, però, subirà un danno permanente.

Bimbo perde un dito al parco giochi

Il bimbo di 5 anni si trovava al parco giochi di piazza De Michelis, un’area popolare di Ladispoli nel quartiere Messico. Il parco era stato già attenzionato dalle amministrazioni locali, complici anche le numerose segnalazioni dei genitori sullo stato delle attrezzature per bambini.

Stando a quanto raccontato dalla mamma ai carabinieri, che sono poi intervenuti dopo i fatti, sembra che il peso dell’altalena di legno abbia infierito, insieme alla parte in ferro, sulla mano del bimbo tranciandogli un dito. Una scena grave, considerate urla, sangue e richieste di aiuto della donna che ha cercato come poteva di soccorrerlo, contattando subito l’ospedale Bambino Gesù. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno provveduto a mettere i sigilli all’altalena e il gioco è stato sequestrato per impedire che altri bambini possano farsi male. Soprattutto, sono in corso le indagini da parte delle autorità e delle amministrazioni di Ladispoli per comprendere le esatte dinamiche dell’incidente e lo stato dell’area giochi.

Già ieri pomeriggio infatti è stata presentata un’interrogazione urgente in aula di Consiglio comunale, durante la massima assise cittadina dai consiglieri comunali Silvia Marongiu e Crescenzo Paliotta del Pd e Fabio Paparella e Gianfranco Marcucci della lista Ladispoli Attiva per far luce sulla vicenda. La procura di Civitavecchia, informata dell’accaduta, ha avanzato l’accusa di lesioni gravissime: bisognerà capire nelle prossime ore, considerando anche l’interrogazione in atto, se l’area giochi fosse provvista quantomeno di una base in gomma che potesse attutire il colpo.