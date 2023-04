Bimbo scompare, trovato morto in bocca a un alligatore. Il fatto sarebbe accaduto negli Stati Uniti d’America, precisamente in Florida, dove il cadavere di un bambino è stato rinvenuto all’interno della bocca di un coccodrillo. Il piccolo si chiamava Taylen Mosley e aveva due anni al momento del decesso. Il bambino era stato dichiarato disperso dopo la morte in casa della madre, probabilmente uccisa dal padre del ragazzino. Proprio l’uomo, oggi è accusato di duplice omicidio nello Stato Federale della Florida.

Il bimbo trovato morto nelle fauci del coccodrillo

Il ragazzino era sparito dal giovedì scorso, con la polizia federale della Florida che lo cercava disperatamente dopo l’omicidio della mamma. Secondo Sky News USA, sono stati gli stessi poliziotti a rinvenire il cadavere del bambino dentro le fauci del coccodrillo. Per riprendere quel che rimaneva del corpo del bimbo, al fine di eseguire l’autopsia per il proseguo delle indagini, gli stessi agenti di polizia hanno dovuto abbattere l’alligatore a colpi di pistola.

Taylen era figlio di una ragazza ventenne, Pashun Jeffery, trovata giovedì scorso uccisa nel suo appartamento di St. Petersburg. Secondo l’autopsia effettuata sulla giovane donna, a toglierle la vita sarebbero state numerose coltellate rinvenute su tutto il corpo. Al momento del ritrovamento del bimbo, il corpo del piccolo si trovava a 16 chilometri dall’abitazione della madre. Gli agenti, infatti, hanno rinvenuto i suoi resti nei pressi di un lago nel Dell Holmes Park.

Il padre avrebbe ucciso compagna e figlio

A essere accusato per questi tristi ritrovamenti, sarebbe il padre del bambino, Thomas Mosley. Mosley sarebbe accusato di duplice omicidio, come ha dichiarato la stessa polizia federale della Florida: “Non volevamo trovarlo in questo modo, ma almeno ora possiamo dare un po’ di pace a quella famiglia”. Ad aggravare la posizione dell’uomo, il rinvenimento di tagli sulle sue braccia, che lo stesso soggetto non saprebbe al momento spiegare.