Bioparco di Roma, ‘Chi non si adatta è perduto’: l’iniziativa per comprendere l’evoluzione delle specie

Fino al 7 gennaio 2024 al Bioparco di Roma va in scena ‘Chi non si adatta è perduto’, un’attività educativa compresa nel costo del biglietto di ingresso.

Fino al 7 gennaio al Bioparco va in scena ‘Chi non si adatta è perduto’

In occasione delle festività, il Bioparco di Roma propone alle famiglie in visita l’attività educativa ‘Chi non si adatta è perduto’. Dalle ore 11.00 alle 16.00, in compagnia di un operatore didattico, si osserveranno da vicino animali molto interessanti come gechi del Madagascar, testuggini dalle zampe rosse, rane freccia, rospi, pogone, axolotl, camaleonti e insetti stecco.

Si potrà scoprire come, attraverso la selezione naturale, le forme di vita abbiano trovato adattamenti a volte molto ingegnosi per riuscire a sopravvivere. Perché alcuni anfibi hanno colori spenti e altri sgargianti? L’axolotl è un pesce? Molti animali hanno le corna, perché alcuni le perdono altri no? A queste e a tante altre domande si troverà una risposta.

Un operatore didattico risponderà a tante domande sugli animali

Inoltre, sarà possibile manipolare diversi reperti come palchi, corna, vertebre di giraffa, uova di struzzo per sperimentarne il peso, la consistenza, la forma e scoprire che ognuno di quei reperti rappresenta l’incredibile risultato di un percorso evolutivo molto lungo.

Prenotazione obbligatoria; si prenota il giorno stesso della visita presso il desk prenotazioni all’ingresso del parco. L’attività è compresa nel costo del biglietto. Info su bioparco.it.