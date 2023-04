Bloccano le strade di Roma, emessi 9 fogli via per gli attivisti di Ultima Generazione

La Questura di Roma ha emesso nuovi provvedimenti per gli attivisti del collettivo “Ultima Generazione”, che si sono resi nuovamente protagonisti di episodi legati al blocco del traffico sulle strade capitoline e del Centro Storico. Dopo la protesta montata sotto il Colosseo su via Celio Vibenna, gli attivisti si sono resi protagonisti di disordini lungo la via Appia Nuova, strada notoriamente trafficata dagli abitanti capitolini e non.

Bloccano la strada a Roma, le sanzioni della Questura verso Ultima Generazione

Il Questore di Roma sulla base dell’istruttoria della Divisione Anticrimine ha emesso 9 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti attivisti che, questa mattina, hanno bloccato il traffico in Via Appia Nuova all’altezza di via del casale della Sergetta, occupando entrambi i sensi di marcia e interrompendo di fatto la circolazione stradale. La Polizia di Stato in poco tempo ha rimosso i blocchi e, successivamente, i vari distretti e commissariati competenti per territorio hanno identificato gli attivisti di età compresa tra i 22 e i 56 anni, 7 italiani e 3 stranieri.

Le sanzioni contro gli attivisti ambientali

La Divisione Anticrimine della Questura ha avviato un’immediata istruttoria al termine della quale è stato applicato il «foglio di via obbligatorio» con divieto di ritorno nel Comune di Roma, ovvero la misura di prevenzione con la quale il Questore vieta al destinatario di far ritorno nel comune per un determinato periodo di tempo. Con questa scelta, la Questura spera di mettere una fine alle iniziative del collettivo “Ultima Generazione” per le strade della Capitale. Ormai i sit-in della realtà ambientalista non si contano più, tanti sono diventati tra disagi e la rabbia della gente. Gli attivisti prendono di mira le strade più trafficate della Città Eterna, anche a rischio della loro incolumità, bloccando il traffico e provando a imporre tale loro scelta anche lavoratori e veicoli di soccorso.