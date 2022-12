Bologna, accoltella alla gola la moglie 25enne, poi scappa e si schianta con l’auto

Bologna. Un uomo è stato portato in questura dopo aver tentato di uccidere la sua ex moglie di 25 anni: la dinamica è stata violenta, la donna è stata accoltellata al collo, e ora si trova in ospedale in condizioni molto gravi. Ora la donna si trova nel reparto Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna dov’è ricoverata in prognosi riservata.Il fatto è accaduto nella prima mattina della vigilia di Natale in via Rialto, a Bologna, in pieno centro storico. Sul posto per i rilievi sia polizia che carabinieri, oltre che il Pris per la custodia temporanea dei minori. La notizia è stata trasmessa anche da il Messaggero.

Accoltellamento a Bologna: donna gravissima

In base alle prime testimonianze e ai primi rilievi effettuati, pare che l’accoltellamento sia avvenuto dentro le mura di casa e, quel che è peggio, al gesto avrebbero assistito anche i figli piccoli dei due. Ma non è tutto, perché pare che il presunto autore dell’accoltellamento abbia poi cercato di fuggire rapinando della sua auto una signora che in quel momento si trovava di passaggio. Dopo aver imboccato Via de’ Carbonesi però, l’uomo avrebbe poi sbandato, andando a sbattere contro un cantiere. Poi, la fuga a piedi, finendo direttamente in Piazza Galilei, a due passi dalla questura. Il soggetto in questione sarebbe un uomo di 31 anni, origine marocchina, fermato dalla polizia dopo la sua rocambolesca fuga. Le indagini proseguono serrate, così come i rilievi per tentare di ricostruire al meglio al dinamica dell’accoltellamento. Ultimi aggiornamenti riferiscono che l’arma impiegata dal 31enne marocchino sarebbero state un paio di forbici.