Bolsena, precipita dal balcone di casa: 29enne in gravi condizioni

Bolsena. Un evento drammatico accaduto nella mattinata odierna, domenica 30 aprile 2023, nel centro di Bolsena, comune in provincia di Viterbo che si affaccia sul famoso lago. Una ragazza di soli 29 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione, dal secondo piano, riportando ferite molto gravi.

Sono ore di apprensione dopo quello che è accaduto a Bolsena nelle ultime ore della giornata di oggi, domenica 30 aprile 2023: una 29enne, per cause ancora da acclarare, è caduta dal balcone di casa. Il punto da cui è caduta si trovava al secondo piano di una struttura situata in via della Rena nel centro di Bolsena. Dopo le diverse segnalazioni, immediato e tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi che si sono precipitati sul posto per prestare le prime cure alla giovane ragazza.

Ferite gravi: trasporto d’urgenza a Roma

Dopo l’intervento degli operatori del 118 è apparso sin da subito chiaro che la situazione era particolarmente grave, e per tale ragione è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza per un trasporto di emergenza in una struttura più idonea per le sue condizioni, ovvero il policlinico Gemelli di Roma. Le ferite che la ragazza ha riportato su quasi tutto il corpo erano abbastanza gravi.

Caduta dal secondo piano: cosa è successo

Sulle cause che hanno determinato la caduta improvvisa della ragazza, non c’è ancora una versione chiarificatrice. Certamente, poco prima si trovava sul balcone della sua abitazione, un appartamento al secondo piano di una palazzina del centro storico di Bolsena. La 29enne, poi, dopo qualche minuto è precipitata all’improvviso. Un volo di diversi metri, culminato con un impatto molto violento al suolo, da cui sono scaturite importanti feriti. I soccorritori, resisi immediatamente conto della gravità delle sue condizioni, poi, hanno subito richiesto il trasporto d’urgenza con l’eliambulanza. Intanto, proseguono gli accertamenti da parte dei Carabinieri, anch’essi intervenuti subito sul posto.