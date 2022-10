Bonus part time 550 euro: a chi spetta, come funziona e quali sono i requisiti

C’è un bonus da 550 euro per coloro che hanno lavorato part time in determinati periodi dell’anno. L’agevolazione è stata introdotta con il decreto Aiuti per sostenere i lavoratori part time del 2021. Ecco tutti i dettagli del bonus.

Bonus da 550 euro: a chi spetta?

Partirà a breve il bonus lavoratori part time da 550 euro. Il contributo è rivolto ai dipendenti di aziende private che nel 2021 sono stati titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale.

Il bonus sarà erogato una tantum a copertura dei periodi di inattività solo per alcune persone. Ecco chi rientrerà nell’agevolazione:

lavoratori in part time ciclico con contratti che prevedano periodi non interamente lavorati non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane;

coloro che alla data della domanda non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente;

coloro che alla data della domanda non siano percettori di indennità di disoccupazione NASpI;

coloro che alla data della domanda non siano titolari di alcun trattamento pensionistico.

Bonus per lavoratori part time: domanda e tempistiche

L’INPS procederà con il pagamento dell’indennità e ha sottolineato che: “Secondo la disposizione normativa sopra richiamata, qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l’Istituto non adotterà altri provvedimenti di concessione dell’indennità”.

Al momento l’INPS non ha ancora reso note le tempistiche di erogazione del bonus da 550 euro e le modalità di presentazione della domanda.