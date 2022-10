Bonus 200 euro in busta paga per chi è stato escluso a luglio: ecco come funziona il pagamento

Bonus 200 euro in busta paga. Interessanti novità sono contenute nella circolare numero 111 pubblicata dall’Inps lo scorso 7 ottobre e volta a fornire preziose istruzioni per l’erogazione della misura ai nuovi beneficiari individuati dal decreto aiuti bis.

Leggi anche: Bonus 200 euro per gli autonomi: al via le domande, a chi spetta e quali sono i requisiti

Le novità contenute nella circolare dell’Inps

In particolare, nella circolare si rende noto che la platea dei beneficiari che potranno beneficiare dell’agevolazione nella busta paga adesso interesserà anche fasce di cittadini precedentemente escluse, quali ad esempio i lavoratori in cassa integrazione o in congedo.

Erogazione

Per quel che riguarda l’erogazione del bonus, essa avviene in modo automatico nella retribuzione di ottobre. Tuttavia, è bene precisare che è necessario che il lavoratore dichiari di non aver beneficiato di analogo bonus in passato. Infatti, non è consentito ottenere l’indennità più di una volta.

La circolare

Ecco quanto si può leggere nella circolare dell’Inps: “Con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022), i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità ai lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022 o che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro”.

Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti a fornire l’agevolazione anche nel caso in cui i richiedenti “siano stati destinatari di eventi con copertura figurativa integrale dall’Inps fino alle data del 18 maggio 2022 e che, infine, non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”.