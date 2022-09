Bonus 200 euro per il personale scolastico: come fare domanda

Anche l’organico del personale scolastico riceverà l’ormai noto bonus Draghi o bonus 200 euro. Lo si apprende da una nota del Ministero dell’Istruzione che ha reso le modalità con cui presentare domanda, al netto del possesso di alcuni requisiti, all’Inps.

A chi spetta

Partiamo innanzitutto dalla platea dei beneficiari. Nella nota diffusa dal Miur infatti, pubblicata ad inizio agosto, si apprende che i destinatari del bonus sono i lavoratori scolastici a tempo determinato rientrati nelle assunzioni come “organico Covid“. Non tutti però possono accedere al bonus: per poter usufruire dell’accredito dei 200 euro il contratto dovrà essere scaduto entro il mese di giugno 2022.

Questo il testo della nota che specifica a chi spetta il contributo una tantum disposto dal Governo Draghi:

“Il personale scolastico a tempo determinato destinatario di incarichi ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 (nell’ambito del cd. “organico covid”), il cui contratto sia scaduto entro il mese di Giugno 2022, può accedere all’indennità una tantum prevista dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 , a condizione che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Il predetto personale può accedere all’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50”

Come fare domanda per il Bonus Draghi organico covid

La domanda dovrà essere presentata all’INPS secondo le modalità contenute nella circolare dell’Istituto n. 73 del 24 giugno 2022, reperibile a questo link. Le modalità sono le stesse per qualsiasi prestazione erogata dall’Istituto Nazionale di Previdenza, ovvero l’accesso al portale mediante credenziali (SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi) e cercare la domanda per il bonus 200 euro (identificato sotto la voce ‘indennità una tantum’). In alternativa è possibile rivolgersi ad un Patronato o CAF abilitati.

Scadenza

Dalla circolare sopra citata si apprende che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il prossimo 31 ottobre 2022.

