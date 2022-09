Bonus 200 euro a rischio per gli autonomi: ecco perché, le ‘categorie’ escluse

I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle casse private temono di rimanere esclusi dal bonus 200 euro. Non solo stanno ancora attendendo di ricevere l’assegno, ma non hanno neanche avuto notizie sui tempi e le modalità per ricevere il beneficio introdotto dal decreto Aiuti di maggio.

Bonus 200 euro per gli autonomi a rischio

Mentre il bonus 200 euro è già stato incassato dalla maggior parte dei beneficiari, tra cui i lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori del Reddito di cittadinanza, gli autonomi e i professionisti invece non hanno ancora notizie.

Secondo Confesercenti il rischio è che molti dei potenziali beneficiari del bonus resteranno esclusi e non riceveranno i 200 euro. Timore espresso anche da Confcommercio, che contesta il sistema del click day per l’assegnazione delle risorse. Sono più di 3 milioni i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che dovrebbero ricevere il bonus 200 euro.

400mila lavoratori rischiano di non incassarlo

Ci sarà un click day per la presentazione delle richieste da parte di lavoratori autonomi e professionisti, ma la data non è ancora stata fissata. Si ipotizza che possa scattare il 15 settembre ma nulla è ancora confermato.

Secondo i calcoli di Confesercenti ci sono fino a 400mila autonomi e liberi professionisti che rischiano di non ricevere il bonus 200 euro. Confesercenti fa seguito a questa denuncia chiedendo al governo di stanziare ulteriori 100 milioni di euro per assicurare il bonus a tutta la platea di potenziali beneficiari.