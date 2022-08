Bonus 200 euro, chi può (ancora) ottenerlo: l’elenco dei nuovi beneficiari

Una grande platea di beneficiari ha già ricevuto il bonus Draghi, ovvero i 200 euro erogati una tantum in busta paga ad esempio per ciò che riguarda i lavoratori dipendenti. Adesso però, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuto Bis, ci sono interessanti novità per chi, per varie ragioni, è rimasto escluso dal bonus.

Decreto Aiuti Bis Gazzetta Ufficiale

Il testo compare nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022. Il provvedimento del Governo, lo ricordiamo, ha portato ulteriori misure per contrastare il caro vita, su tutti gli aumenti delle bollette di luce e gas nonché del costo del carburante.

Niente proroga per il bonus Draghi

Purtroppo però, anche se si era discusso dell’eventualità, il provvedimento dei 200 euro non è stato esteso. A settembre dunque niente Bonus Draghi. Tuttavia però ci sono buone notizie per chi finora è rimasto escluso dall’erogazione del bonus considerando che il Decreto Aiuti Bis ha esteso la platea di beneficiari.

Leggi qui il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115, Decreto Aiuti Bis

Chi riceverà i 200 euro, l’elenco dei nuovi beneficiari

Quali sono dunque le nuove categorie? Si legge nel testo:

"E' riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiche' interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennita' e' riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennita' di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo".

Ma non solo. Il provvedimento ha introdotto alcune modifiche che comporteranno ulteriori estensioni nella platea dei beneficiari. Parliamo ad esempio dei pensionati non risultati beneficiari entro il 30 giugno scorso ma che hanno maturato i requisiti soltanto a luglio; dentro il bonus Draghi anche i dottorandi o gli assegnisti di ricerca che abbiano un contratto attivo alla data di oggi, mercoledì 10 agosto 2022. Ricompresi, infine, anche i collaboratori sportivi che hanno già beneficiato degli interventi nel corso della pandemia.