Bonus rifiuti: ecco la nuova iniziativa per l’ambiente

Un’interessante iniziativa quella che passa sotto il nome di bonus rifiuti. Essa ha l’obiettivo di incentivare i cittadini ad effettuare correttamente la raccolta differenziata e, per l’appunto, prevede l’erogazione di un bonus. La lodevole iniziativa è promossa dal consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di Caivano, comune in provincia di Napoli.

Leggi anche: Roma, smaltimento illegale di rifiuti pericolosi: 5 persone denunciate (FOTO)

Bonus rifiuti: cos’è e come funziona

L’interessante iniziativa si chiama “Caivano premia la differenziata” e, come anticipato, ha come fine quello di sensibilizzare i cittadini sul tema. Ma come funziona il progetto? Molto semplicemente, in cambio di un chilo di rifiuti sono previsti dei bonus pro capite che danno inoltre la possibilità di collezionare degli ‘ecopunti’ da spendere nelle attività commerciali della zona. Il bonus però verrà elargito solamente ai cittadini che si dimostreranno maggiormente virtuosi.

Così facendo, gli amministratori comunali di Caivano sperano che fornendo una gratificazione economica i cittadini del comune siano maggiormente motivati sia nell’effettuare ma anche e forse soprattutto nel rispettare le corrette norme alla base di un’efficace raccolta differenziata.

I provvedimenti del comune

Per verificare l’operato de cittadini, il comune ha attivato degli strumenti elettronici in grado di monitorare gli accessi. Ma non solo. Dal primo agosto il CONAI ha attivato delle isole ecologiche mobili presenti in tutto il territorio ed attive dal lunedì al venerdì. Infine, ma non per importanza, presso scuole ed uffici aumenterà il numero di bidoni necessari per effettuare la raccolta differenziata.