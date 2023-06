Boom di auto vandalizzate a Ostia, cittadini organizzano passeggiate notturne per monitorare le vetture

Ritorna ad acutizzarsi il problema delle automobili vandalizzate nella zona del centro di Ostia, con un disagio che ormai da mesi, se non anni, sta tenendo con il pensiero i residenti della zona. I topo d’auto, almeno in questo periodo, agiscono tra via Giuliano da Sangallo e via della Marina, ovvero tra il Pontile e l’ex colonia Vittorio Emanuele, molto spesso in cerca da oggetti da sottrarre all’interno delle singole vetture.

I casi di furto in auto al Centro di Ostia

Come ci riportano i residenti della zona, solo nelle ultime due settimane sono state rilevati almeno 6/7 episodi di furto all’interno degli abitacoli all’interno della vasta area lidense. I ladri colpiscono in piena notte, convinti come l’oscurità li possa “nascondere” dagli occhi dei proprietari dei mezzi o passanti che possono chiamare le forze dell’ordine. In molti casi non è così, considerato come gli stessi abitanti della zona hanno visto queste persone all’opera dai propri balconi: cittadini che rimangono svegli di notte perchè, nei mesi scorsi, già diverse volte sono stati vittime di furti o vandalizzazioni alle proprie autovetture. Ecco allora che attraverso un urlo, i topi d’auto si mettono subito in fuga per non essere fermati, pur avendo rotto i vetri delle vetture.

La passeggiata notturna tra via Sangallo e via della Marina

Stanotte diversi cittadini hanno organizzato la prima passeggiata notturna tra via di Sangallo e via della Marina, con l’obiettivo di monitorare le proprie autovetture. Una passeggiata che, secondo le testimonianze, ha permesso di sventare due tentativi di scasso a macchine o furgoni della zona al confine tra il quartiere Repubbliche Marinare e Lido Centro. I ladri, una volta colti sul fatto, in diverse occasioni si sono precipitati all’interno della colonia Vittorio Emanuele occupata, trovando lì nascondiglio per non subire fermi e portare in quella sede probabili refurtive prese nei veicoli del quadrante.

Foto: Guido Pascucci e Roberto Di Carne