Boom di furti delle Smart a Roma, ladri in azione a Monte Sacro

Dopo il caso raccontato ieri a Colle degli Abeti, continuano i furti delle Smart all’interno del territorio di Roma. I fatti questa volta ci portano nella zona Nord della Città Eterna, dove a Monte Sacro si sta vivendo una vera e propria razzia di questa tipologia di automobili. Sempre più cittadini, possessori di questa tipologia di veicoli, vedono sparire i propri abitacoli o li ritrovano completamente smontati o privi di pezzi in strada.

Il boom dei furti delle Smart nella zona di Roma Nord

Che i ladri andassero matti per le Smart, era un dato che ci era già noto da diversi anni. Piccole, moderne, affascinanti e forse anche facili da rubare: dietro le sparizione di queste auto, è molto probabile che ci fosse dietro una grande richiesta del mercato nero cittadino per questi veicoli. Allora ecco la situazione di Monte Sacro, dove già da diversi mesi anche la politica segnala una carenza di sicurezza su tutte le strade, anche nei vicini quartieri interni al III Municipio di Roma Capitale.

Macchine completamente smontate

Chi sta operando sulle Smart nella zona di Monte Sacro, si può considerare un professionista di questa tipologia di macchina. Almeno in questo quartiere, opera sempre allo stesso modo: le apre, le smonta e le fa ritrovare in qualche punto poco vissuto del quadrante. Chiunque sia il ladro, si è specializzato nella rimozione di pneumatici e delle marmitte, che probabilmente rivende illegalmente a chi cerca nuovi pezzi delle Smart. Un topo d’auto molto abile, considerato come sia capace anche di aggirare i migliori antifurti sul mercato e installati nelle automobili.

La disperazione dei residenti: “Dove dovremmo parchegiare?”

A risentire maggiormente di questo problema, come ovvio, sono i residenti della zona. Ormai c’è una totale disperazione, considerato come i topi d’auto non vengono fermati nemmeno con l’utilizzo dei migliori antifurti, anche satellitari, sul mercato.

Foto: M.L.