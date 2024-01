Bottiglia contro Bove, sanzione in arrivo per la Lazio: prossima partita a porte chiuse? I dettagli

Il derby di Roma di Coppa italia è stato macchiato dalle intemperanze in campo e sugli spalti: al 76mo ne ha fatto le spese Edoardo Bove, centrato da una bottiglia di birra mentre lasciava il campo dopo la sostituzione con El Shaarawy. Il lancio è partito dalla Tribuna Tevere, vicino alla bandierina del calcio d’angolo, sotto cui il 21enne centrocampista della Roma stava passando per raggiungere la panchina. Bove è stato colpito al collo ed è caduto a terra ma si è prontamente rialzato e ha seguito il resto della gara insieme ai compagni a bordo campo.

Le parole di Edoardo Bove

“Mi hanno tirato in testa una bottiglietta di birra”, ha confermato Bove ai microfoni di Sky Sport dopo la partita, “non mi sembrava il caso di fare scenate e polemiche. Le autorità provvederanno, perché non credo sia una cosa normale. Preferisco parlare di campo”.

“Sono partite molto tese, naturalmente la qualità del gioco viene meno. Non dovrebbe essere così, ma succede a entrambe le squadre. Una volta che siamo andati in svantaggio, siamo andati un po’ in difficoltà. Da punto di vista del gioco possiamo migliorare, ma siamo sulla strada giusta. Perdere queste partite fa male, ma dobbiamo ripartire dalla forza del gruppo e compattarci. Le partite vanno analizzate singolarmente, ogni gara fa storia a sè. Ci è mancato qualcosa nell’aggiustare delle situazioni. Serve lucidità nell’analisi”.

Ma cosa rischia la Lazio? La società biancoceleste dovrà rispondere a questo gesto con una sanzione severa. E’ da escludere la sconfitta a tavolino, ma è molto probabile che le partite dei capitolini vengano svolte a porte chiuse. Quanto accaduto è finito nel referto dell’arbitro Daniele Orsato della sezione Aia di Schio, che girerà tutto al Guidice Sportivo, che di conseguenza prenderà una decisone. A questo si va anche ad aggiungere il lancio di fumogeni, tra Curva Sud e Tribuna Tevere, prima dell’inizio dell’incontro.

Le parole di Mourinho

“E’ sempre doloroso. Quando c’è il derby ancora di più. Abbiamo tante difficoltà e lottiamo contro queste. Oggi (ieri, ndr) perdiamo per un rigore del calcio moderno, un rigore da Var che l’arbitro non dà stando a tre metri di distanza. E senza il Var non l’avrebbe dato. I giocatori di dieci o venti anni fa non si sarebbero buttati in quel modo, come fanno questi di oggi”. Così, dai microfoni di Sport Mediaset, Josè Mourinho ha commentato la sconfitta della Roma nel derby di Coppa Italia.

“Orsato di solito lascia giocare questo tipo di azioni a centrocampo e infatti non dà il rigore – ha aggiunto – Ma quando c’è uno seduto davanti al video che decide di richiamarlo a quel punto è fatta. Poi il calciatore (Castellanos, ndr) fa il suo show”. Parlando di Orsato poi ha concluso: “E’ un arbitro top, ma la partita finisce quando una squadra segna per prima, perché lui non lascia giocare”.