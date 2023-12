Bracciano, due auto a fuoco nel centro storico: arrestato 59enne

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un uomo di 59 anni del posto, in esecuzione di un’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari poiché gravemente indiziato del reato di incendio.

Incendio a Bracciano lo scorso 6 novembre

La sera del 6 novembre 2023, infatti, due veicoli parcheggiati tra le strade del centro storico di Bracciano avevano preso fuoco. L’origine dolosa dell’atto e le successive attività di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, hanno consentito di ricostruire le fasi dell’evento e, quindi, di individuare dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Si precisa l’indagato deve ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Il precedente. Civitavecchia, incendio in sala operatoria: paura all’ospedale San Paolo

Principio d’incendio nella tarda serata di giovedì 26 ottobre 2023, da una batteria di mantenimento attrezzature del blocco operatorio nell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Alle 23 l’allarme è arrivato direttamente dal presidio ospedaliero: i vigili del fuoco della caserma Bonifazi sono accorsi sul posto con l’equipaggio della 17A e l’autoscala AS17.

Arrivati nel luogo descritto dal personale sanitario, hanno cominciato le operazioni di spegnimento. La messa in sicurezza dell’area ha fatto sì che l’incendio non si propagasse a tutto il blocco operatorio coinvolgendo apparecchiature e gas medicali, causando danni ben maggiori.

Alle ore 23:15 circa, due squadre dei vigili del fuoco, un’autoscala, un’autobotte, il Carro Teli e il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), sono intervenuti a Civitavecchia presso l’ospedale San Paolo, in Largo Donatori di sangue, per un incendio all’interno della sala operatoria. Le fiamme sono partite da una batteria di mantenimento attrezzature del blocco operatorio. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che l’incendio non si propagasse all’interno del reparto interessato. Nessuna persona è rimasta coinvolta.