Brasile, feriti due 20enni romani da colpi di arma da fuoco: entrati per sbaglio in una favela

Si tratta di Riccardo, di 21 anni, e Nicolò Desiato, di 23 , entrambi di Roma. Dopo la drammatica avvenutra sono stati ricoverati all’ospedale municipale Evando Freire, a Ilha do Governador. Nicolò è stato operato al braccio sinistro , ma entrambi “sono fuori pericolo”, ha precisato il consolato d’Italia a Rio (Ansa). Quel che è certo è che se la sono vista davvero brutta quella sera. I due ragazzi sono stati sorpresi da una scarica di colpi , con ogni probabilità fucili d’assalto. Gli altri componenti del gruppo sono Edoardo Coli, di 21 anni, Matteo Dal Zoppo, di 23, e Sergio Battaglia, di 24. Tutti e cinque si trovano da alcuni mesi in Brasile per uno scambio culturale.

Ma cosa è successo realmente? La ricostruzione è ancora in corso da parte delle autorità, ma pare che i giovani qualche sera fa avessero partecipato ad una festa a Marina da Glória, nella Zona Sud di Rio. Dopo la festa, si sarebbero diretti verso un fast-food e infine verso una pompa di benzina per fare il pieno su su avenida Brasil, il grande raccordo cittadino. Vicino al raccordo cittadino, dettaglio critico, c’è anche l’ingresso alle diverse baraccopoli della Zona Nord.

A quel punto le cose hanno iniziato a complicarsi. Volevano rientrare a, e si erano affidati al navigatore per poter giungere alla loro destinazione. Il Gps però li ha traditi: i cinque ragazzi sono finiti direttamente in uno degli slum del Complexo de Manguinhos,, tanto da essere stata ribattezzata ‘la fascia di Gaza carioca’ per le continue sparatorie che si susseguono da quelle parti. A sparare potrebbero essere stati i membri della fazione criminale che controlla le baracche – Terceiro Comando Puro, una gang fondata nel 2002 – che, non riconoscendo il veicolo, devono aver aperto il fuoco per paura di una incursione da parte di rivali.