Brucia sterpaglie e cartoni ma…qualcosa va storto: a fuoco un ettaro di terreno, denunciato 81enne

Roma continua a bruciare. Una giornata infuocata, letteralmente, quella di ieri, domenica 7 agosto a causa di due distinti incendi che hanno visto occupati i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i carabinieri.

Incendio a Montelibretti: i fatti

Il primo rogo è divampato ieri a Montelibretti e precisamente in via dei Pini. Qui un uomo di 81 anni era tutto intento a bruciare cartoni e sterpaglie all’interno della sua proprietà quando qualcosa gli è sfuggito di mano. L’anziano non riusciva infatti a contenere le fiamme e ha bruciato circa un ettaro di verde.

Denunciato 81enne

Sul posto per domare le fiamme sono poi intervenuti i Carabinieri di Nerola e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Una disattenzione che l’81enne non dimenticherà facilmente in quanto, una volta ricostruita la dinamica dei fatti, i Carabinieri lo hanno denunciato per incendio di terreno.

Incendio in via di Salone: l’accaduto

Ma non è finita qui. Un altro incendio si è sviluppato sempre ieri in via di Salone. Il rogo, di sterpaglie, è divampato vicino alla stazione estendendosi poi al campo nomadi. Le fiamme hanno divorato anche un modulo abitativo dell’insediamento, fortunatamente disabitato.

I soccorsi

Nessuno è rimasto ferito o intossicato ma per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme si è reso necessario l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco, presente sul posto anche la Protezione Civile e i Carabinieri della stazione di Settecamini.