Brutto incidente sulla Pontina: moto a terra, traffico in aumento

Non solo i lavori sulla Pontina. Poco fa si è verificato un brutto incidente poco in direzione Roma all’altezza del Grande Raccordo Anulare che ha coinvolto un motoveicolo. Non è chiaro se si tratti di un sinistro autonomo o meno. Sul posto si stanno formando le prime code. Attesi sul posto i sanitari del 118 e gli operatori delle forze dell’ordine.

Code per lavori sulla Pontina

Ricordiamo che sulla statale 148 sono in corso i lavori ad opera di Anas. Il cantiere, ormai da giorni, provoca lunghe code e rallentamenti e la giornata di oggi non fa eccezione. Al momento infatti file si registrano tra Spinaceto e Castel di Decima considerando la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni. Più intensi i rallentamenti verso Roma con le file – almeno 3 km – che partono in corrispondenza di Via di Pratica di Mare.